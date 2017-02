Za zdražením stojí EET i vyšší ceny potravin

Karvinsko - Už více než dva měsíce mají restauratéři a hospodští povinnost vydávat ke každému jídlu a pivu účtenku. Se systémem elektronické evidence tržeb (EET) však přišly i vyšší náklady, a většina provozovatelů proto musela zdražit. Na některých místech až o 10 procent.

„Všeobecně se zdražilo v řádech několika korun. Zvýšily se nám měsíční poplatky na provoz a dražší jsou i papíry do nové kasy. Navíc nám už po měsíci odešla tiskárna, takže z jedné investice jdeme do další," vysvětluje majitel rychvaldské Restaurace u Smetany Petr Smetana.

Ten navíc upozorňuje, že zdražování či likvidace některých zařízení nemusí být konečné. „V dubnu se odvede DPH a v květnu se přestane kouřit. Čekám, že další hospody ještě padnou," říká Smetana.

Příčinou zdražování však není jen EET. „Zdražit jsme samozřejmě o něco museli. Vůbec se o tom nemluví, ale už před časem markantně zdražily potraviny, pivovary a o 50 procent zdražil i ochranný svaz autorský, kterému nyní platíme o 50 tisíc víc. A bohužel nikdo jiný než zákazník to v závěru zaplatit nemůže," upozornili majitelé orlovské Koulovny, manželé Kuncovi, kteří v samotném zavedení elektronické evidence služeb vidí negativa i pozitiva.

„Plus EET je, že ten nový zákon udělal alespoň trochu pořádek. Na druhé straně pořizovací cena byla v našem případě provozoven přes milion korun a správa pokladen, papíry, kotouče a další věci jsou opravdu nemalé peníze," dodávají.

Podniky však nedoplácí jen na vyšší náklady. Zákon o EET nebere v potaz ani specifika některých zařízení, jejichž provoz se se zákonem neslučuje.

Jedním z takových byl i Divadelní klub Těšínského divadla v Českém Těšíně, který se na začátku prosince jeho provozovatelka Eva Chýlková rozhodla zavřít.

„Herci mi platili jednou měsíčně po výplatě, jinak se jelo na dluh. S jejich nízkými platy jsem to musela akceptovat. Při používání EET bych mohla sice pokladnu zapnout jen v den výplaty, jenže co kdyby v mezičase přišla kontrola a zjistila, že se v klubu pije, ale na finanční správu celé dny nechodí účtenky?" uvedla před časem Chýlková, která klub provozovala osm let.

Pavla Krůčková

