Kavárna divadla, kde hraje žena Stropnického, nemá EET. Prý nemusí

V kavárně pražského Divadla Bez Zábradlí, kde hraje i manželka ministra obrany Martina Stropnického (ANO) Veronika Žilková, se zákazník účtenky nedočká. Podle legislativy je to ale špatně. EET zde podle všeho měla fungovat už v prosinci, provozovatel podniku ji však zavede až v březnu. V jiných divadlech museli kvůli nutnosti vydávat účtenky prodlužovat přestávky.

Proč účtenky v Divadle Bez Zábradlí nedávají, vysvětlil provozovatel kavárny. „My účtenky v divadle zavádíme až od března. V kavárně nemáme židle a stoly, tudíž ještě nespadáme pod EET. V ostatních restauracích i v jídelně pokladny máme a tam se doba čekání prodloužila. Odliv zákazníků nám žádný nenastal," uvedl Vladimír Svoboda, majitel společnosti Maximum party service, která divadelní kavárnu provozuje.

Čtěte také: EET po dvou měsících: Hospody zdražily, guláš stojí i o 10 korun více



Vysvětlení však není zcela jednoznačné, tato známá pražská scéna totiž ve své kavárně stoly i židle má. Účtenky zde ale stále nevydávají. „S manželkou jsme o přestávce hry Mnoho povyku pro nic navštívili kavárnu a oba nás překvapilo, že jsme nedostali účtenku. Zaujalo nás to i z toho důvodu, že tam hraje žena ministra z hnutí ANO, které EET s takovou vervou prosazovalo," sdělil serveru Denik.cz čtenář, jehož jméno redakce zná. Pro upřesnění dodáváme, že Veronika Žilková není stálou členkou souboru, ale v divadle jen hostuje.



"Pokud je v divadle kavárna, tak záleží na tom, kdo ji provozuje a jaký má živnostenský list. Pokud vaří kávu, kterou si člověk může vypít na místě, potom spadá do první vlny EET, která zavedla evidenci od 1. prosince. EET nemusí mít veřejně prospěšný poplatník, to jsou například příspěvkové organizace. Pokud je to kavárna, jedná se vždy o hostinskou činnost," uvedla finanční správa.

Pokladnu zatím nemusí mít například Divadlo J. K. Tyla v Plzni. "EET pokladnu jako příspěvková organizace zatím mít nemusíme," řekla Michaela Svobodová, mluvčí divadla.

Nepřehlédněte: Dvanáct dnů do startu druhé vlny EET: obchody se stále ještě připravují

Jak nesou ostatní divadla přechod na EET? Například v hradeckém Klicperově divadle museli prodloužit přestávku. Dát si kávu, dvojku vína nebo chlebíček už není tak snadné jako dřív. Než každému u pokladny vyjedou lísteček, tak začíná druhá polovina hry.

Tržby naopak neevidují v Národním divadle. „Provozovatelé v bufetu Národního divadla nemají povinnost EET, máme rozklad z Ministerstva financí," sdělil mluvčí divadla Tomáš Staněk. Zdejší provozovatel si pronajímá pouze prostor nutný k výdeji občerstvení, nikoli pro jeho konzumaci. Funguje tedy na základě stánkového prodeje. Národní divadlo bude muset EET zavést od začátku roku 2018, na situaci se podle Staňka připravuje i tím, že řeší zavedení plateb kartou, které případné čekání výrazně zkrátí. V úvaze je zatím i prodloužení přestávky. „Počítáme s tím, že bychom přestávku protáhli přibližně o pět minut abychom reflektovali nárůst času," dodal Staněk.

Oproti tomu ředitel Divadelní společnosti v Ostravě Jiří Krejčí situaci dramaticky nevnímá. „Nevím zatím o ničem takovém, náš divadelní klub má v pronájmu soukromá osoba a navíc návštěvnost v tomto klubu je v posledních měsících poměrně nízká," řekl Jiří Krejčí. Názory a zkušenosti se ale různí, například v Českém Těšíně nastaly s EET značné problémy. Paní, která má kavárnu v pronájmu, neměla dost peněz na pořízení pokladny. Museli se tak najít noví nájemci.