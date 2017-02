Státní zástupci prověří zakázku na software EET

Zakázku na software pro elektronickou evidenci tržeb (EET) za 50 milionů korun prověří státní zástupci. Uvedl to dnes server Echo24.cz. Zakázku dostala bez soutěže společnost IBM, která pro stát zajišťuje automatizovaný daňový informační systém (ADIS). Systém EET byl začleněn do ADIS. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 se zakázkou zabývá na základě anonymního trestního oznámení. Do měsíce rozhodne o dalším postupu, řekl serveru mluvčí zastupitelství Jan Lelek.

Fotogalerie 5 fotografií Ilustrační foto.Foto: ČTK

Základním principem EET, spuštěné 1. prosince 2016, je neustálé online propojení obchodníků či řemeslníků s daňovou správou a okamžitá evidence každé účtenky, což má podle vlády omezit šedou ekonomiku a zvýšit příjmy z daní. Pro EET měl původně vzniknout zcela nový software. Podle trestního oznámení státní firma SPCSS vyhlásila na systém veřejnou soutěž, kterou vyhrála firma CGI s cenou 30 milionů, píše server. Čtěte také: Tři pětiny firem letos zvýší svým zaměstnancům mzdu Vláda nakonec rozhodla o začlenění do ADIS a Generální finanční ředitelství svěřilo zakázku bez veřejné soutěže firmě IBM, která je dodavatelem ADIS, za 50 milionů korun. Podle autora trestního oznámení obešlo ředitelství zákon o veřejných zakázkách a způsobilo škodu nejméně 20 milionů. Anonym také požaduje prověření možného střetu zájmů ministra financí Andreje Babiše (ANO), protože firma Agrofert, kterou tehdy Babiš vlastnil, využívá podle oznámení služeb IBM. Důvodem, proč byla zakázka na systém EET zadána přímo IBM, je podle ministerstva financí licenční smlouva s touto firmou. "Finanční správa není oprávněna systém (ADIS) měnit. Z toho důvodu všechny nutné úpravy může provádět pouze výhradní dodavatel systému ADIS," oznámila serveru mluvčí ministerstva Kateřina Vaidišová. Firma IBM zakázku podle serveru nechtěla komentovat. Nepřehlédněte: Janeček: EET funguje, krácení tržeb je menší





Autor: ČTK