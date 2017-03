Aktuálně z Plzeňska: kvůli EET skončila prodejna po 27 letech

Potíže, nebo dokonce fatální rozhodnutí, zda zavřít, řeší v těchto dnech majitelé především mimoplzeňských obchůdků. Naopak podpořit živnostníky se rozhodli zastupitelé v jihoplzeňském Čížkově, a tak několika prodejnám pokladny koupili.

Jaroslav Holý a jeho manželka patří mezi ty, již přistoupili k novince radikálně. Pár měl v Chlumčanech na jižním Plzeňsku obchod se smíšeným zbožím. Po 27 letech se však rozhodl s podnikáním skončit. „Už jsme nechtěli vynakládat další peníze spojené se zavedením EET. Nevyplatilo by se nám to," přiznal Holý.

Doplnil, že zákazníků sice dramaticky neubývalo, ale pořizovali už většinou jenom malé nákupy: „Zajeli si raději do supermarketu, k nám už přišli jenom pro pečivo nebo pro to, co zapomněli. V naší republice nejsou dobré podmínky pro malé podnikatele."

Přečtěte si: Zeman považuje EET za nástroj v boji s daňovými úniky

Prvního března pozastavil 58letý muž svou živnost. On i jeho žena teď hledají práci. Takový případ není v poslední době kvůli druhé vlně EET neobvyklý, potvrdil vedoucí odboru živnostenského úřadu v Přešticích Václav Süss. „Od ledna už živnost pozastavilo 69 lidí, loni se ve stejném období jednalo o 28 jedinců," uvedl. Podle Süsse totiž někteří svou živnost rovnou nezruší, ale jenom pozastaví. „Čekají, zda se po volbách zase situace nezmění a oni se nepustí do podnikání znovu," vysvětlil.

Velké štěstí má prodejna v Čížkově u Blovic, která zavírat nemusí. Tamější zastupitelé se totiž rozhodli obchody podpořit a registrační pokladny, jež od středy používají, jim pořídili. „Nemyslím si sice, že EET je zničující, ale jeho zavedení pro tyto malé firmy mělo být ještě posunuté," řekl starosta Zdeněk Tomášek.

Přečtěte si: Druhá vlna EET: zavírají obchody i trafiky. Na trhy nepřišli žádní stánkaři

Obec pokladnu koupila pro prodejny v Čížkově, v Čečovicích a v Liškově. „O obchodníka jsme neměli starost, o službu v obci ano," pokračoval starosta s tím, že obec kromě nákupu kas posílila také wi-fi vysílače na návsích, aby mohly prodejny fungovat tak, jak mají. „Na obchodnících bude, aby si platili měsíční paušální poplatky," dodal Tomášek.

S provozními komplikacemi se musela popasovat provozovatelka plzeňského bufetu Adéla Baráková, jíž nefungovalo spojení tabletu s finančním úřadem, i majitel Dobřanského pekařství Daniel Fonhauser. „Náklady na čtyři pokladny, které jsme pořídili, činily osmdesát tisíc korun. Nejvíc mi ovšem vadí postupné a plíživé omezování lidské svobody," podotkl.

Přečtěte si: Státní zástupci prověří zakázku na software EET